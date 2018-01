Toninelli (M5S): “Berlusconi non lo voterei neanche sotto tortura”

Agenpress. Danilo Toninelli è intervenuto questa mattina ai microfoni di ECG, il programma condotto da Roberto Arduini e Andrea Di Ciancio su Radio Cusano Campus.

“Le promesse fatte da Berlusconi e dal centrodestra sono sempre state tradite. Dico agli italiani di valutare i fatti. Io un bugiardo non lo voterei neanche sotto tortura. Gli farei una domanda: visto che non si può candidare, nonostante stia prendendo ancora per il culo gli italiani, mettendo sul simbolo ‘Berlusconi presidente’, cosa che non può fare, chi è il suo candidato Premier? Molto probabilmente considerato come sta accarezzando Renzi vuole Renzi come Premier.

Le persone che hanno ricevuto solo calci in culo da Berlusconi, per salvare Mediaset, il Milan e le sue frequenze televisive, come fanno a votarlo ancora? E la gente deve sapere che probabilmente il candidato Premier preferito da Berlusconi è Renzi”.