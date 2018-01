Dal 2018 abbonamento ai trasporti pubblici detraibili

Agenpress. La Legge di Bilancio 2018 ha introdotto agevolazioni fiscali sull’abbonamento per i mezzi pubblici, per il contribuente in veste di detraibilità e per l’impresa in termini di welfare aziendale. L’abbonamento ritorna infatti tra le spese con diritto a detrazione Irpef al 19%, mentre rimborsi aziendali o pagamento diretto dei trasporti urbani vengono trattati fiscalmente come buoni pasto e altri benefit. Le novità sono inserite nel comma 28 della manovra (legge 205/2017).

L’abbonamento ai mezzi rientra dunque fra le spese agevolate al 19% previste dal TUIR (testo unico imposte sui redditi, Dpr 917/1986, articolo 15), fino a un tetto di spesa di 250 euro. Si tratta di un massimale che nella maggioranza dei casi copre l’intero costo dell’abbonamento ai mezzi urbani (per esempio a Roma), mentre ci sono città in cui il costo è più elevato (Milano o Torino).

Attenzione: la detrazione è in vigore dal primo gennaio 2018, quindi si applicherà per la prima volta nella dichiarazione dei redditi 2019, riferita al periodo d’imposta 2018.