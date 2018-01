Davos. E’ il giorno di Trump. Dirò al mondo quant’è grande l’America

Agenpress – Donald Trump è arrivato a Davos per partecipare al World Economic Forum. Il presidente americano ha raggiunto la cittadina svizzera in elicottero da Zurigo. Nella sua agenda odierna, sono previsti colloqui con la premier britannica Theresa May e il primo ministro israeliano Benyamin Netanyahu, ed una cena con esponenti del mondo del business europeo.

L’ospite più atteso e discusso del Forum userà il palco di Davos per “per dire al mondo quanto è grande l’America”. “La nostra economica è in pieno boom e con tutto quello che sto facendo andrà sempre meglio, il nostro Paese è finalmente tornato a vincere”, ha scritto lo stesso presidente su Twitter.

Domani c’è grande attesa per il suo intervento pubblico, che sarà all’insegna dell'”America first” e delle sue politiche protezionistiche, di fronte ad una platea che rappresenta al contrario il ‘gotha’ del libero commercio. Trump è il primo presidente americano a partecipare al meeting annuale di Davos negli ultimi 18 anni. Nel 2000, a Davos partecipò Bill Clinton.

Ieri Macron e Merkel hanno criticato il protezionismo e l’isolazionismo, rilanciando l’importanza di nuove regole per una globalizzazione i cui benefici vengono troppo spesso dimenticati. A usare i toni più duri è stata la cancelliera tedesca, che ha accusato Trump di egoismo e memoria corta di fronte alle lezioni della storia. Entrambi sono ripartiti già ieri, una scelta dettata dalla volontà di non incontrare l’ospite più ingombrante di Davos.

“Il protezionismo – ha scandito la cancelliera – non è la risposta” alle crisi che vive l’economia mondiale. Di fronte alla mancanza di reciprocità, ha spiegato Merkel, “dobbiamo trovare risposte multilaterali”, non seguire un percorso unilaterale “che porta all’isolamento”. “Chiuderci, isolarci, non ci condurrà verso un futuro sereno”. Merkel ha successivamente indicato l’esempio della cooperazione con l’Africa e degli accordi con la Turchia sull’emergenza migranti per affermare un rifiuto delle politiche isolazioniste e dei “muri” avanzate dagli Stati Uniti sotto la guida di Trump.