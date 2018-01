Elezioni. Berlusconi. Tajani premier? Sarebbe una cosa bellissima, ma ho altri due nomi

Agenpress – “Io non ho ambizioni politiche, voglio vincere e scegliere il premier e la squadra di governo con i miei alleati. Se fosse possibile avere Tajani sarebbe una bellissima scelta, molto stimata a livello europeo, certo sarebbe una perdita per l’Italia a livello Ue. Oltre a lui ci sono altre due possibilità in campo ma non le dico ora. Con gli alleati ne abbiamo parlato ma prima dobbiamo vincere”.

Lo afferma il leader di Fi Silvio Berlusconi a Rtl 102.5 parlando dell’ipotesi di Tajani alla presidenza del consiglio.

“Sono ancora in campo, l’Italia ha bisogno di me per una grande riforma liberale, sarà la mia ultima sfida e penso di vincerla. Siamo convinti di raggiungere la vittoria, non avremmo bisogno di avere altri partiti, siamo ora al 40% ed io sono abbastanza sicuro di far arrivare al 45%, dice ancora, annunciando che entro oggi sarà risolto il problema della candidatura nel Lazio.

E su Salvini dice che “c’è un’identità di vedute sostanziale, è un leader lucido e razionale. Io tutte le volte che mi sono incontrato Salvini, ha sempre avuto un atteggiamento responsabile, riconoscendomi una maggiore esperienza”.