Elezioni. Cairo. Di Maio? Se non sei esperto non puoi fare nulla. Roma non è un biglietto da visita

Agenpress – “Quando sento dire che una città non si riesce ad amministrare come si vorrebbe a causa dei debiti trovati nel passato mi verrebbe da dire che questa affermazione non è un ottimo biglietto da visito per provare a guidare l’Italia”.

E’ quanto dice l’imprenditore Urbano Cairo in un’intervista al Foglio, parlando del candidato del M5S, Luigi Di Maio. “Io non sono tra quelli che dicono che se non sei esperto non puoi fare nulla. Ma dico che per governare un paese conta anche quello che sai fare. Conta il tuo track record. Io sono il primo a sostenere l’importanza di affidare ruolo importanti ai giovani, ma sono anche il primo a dire che quando ti avvicini a un ruolo di governo competenza ed esperienza sono fondamentali. E anche osservando i contesti in cui il movimento di Di Maio amministra mi sembra che si faccia molta fatica”.

Al paese, aggiunge, “servirebbero alcune cose semplici: un progetto serio di riduzione degli sprechi del paese, un progetto serio di sviluppo che sappia tracciare un percorso a lungo termine per il nostro paese, un progetto serio che sappia infine mettere insieme tre concetti che non possono continuare a essere dei tabù: efficienza, produttività, serietà”.

Sulle prossime elezioni “al paese non penso che serva una leadership che prometta l’impossibile. Mi aspetterei prima o poi di vedere qualcuno in grado di dire la verità agli elettori per ché oggi come non mai sono convinto che gli elettori non vogliano essere solo sedotti, ma vogliano essere informati su come sta davvero l’Italia”.