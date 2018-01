Fieragricola, torna Enovitis in fiera con importanti appuntamenti formativi

Quattro giorni di seminari e convegni sulle tematiche più calde del settore

Agenpress. Dal 31 gennaio al 3 febbraio appuntamento con Enovitis in Fiera, progetto nato dalla collaborazione di Unione Italiana Vini con Fieragricola. Enovitis sarà infatti presente alla 113ª edizione della rassegna internazionale dedicata all’agricoltura che si svolgerà alla Fiera di Verona, con un’area espositiva specializzata presso il PADIGLIONE 4, dedicato alle macchine e attrezzature per la viticoltura.

Uno spazio specifico, a disposizione di tutti gli operatori della filiera, dove saranno organizzati quattro giorni di convegni, seminari e workshop sulle tematiche più calde del settore vitivinicolo. Si parlerà, con professionalità del mondo accademico e imprenditoriale, della difesa fitoiatrica del vigneto in relazione alle variazioni climatiche e verranno presentati i risultati dell’applicazione di soluzioni atte a migliorare la sostenibilità della filiera vitivinicola attraverso l’interessante case-history di alcuni produttori della Maremma.

Inoltre l’area Enovitis ospiterà, venerdì 2 febbraio alle ore 11, l’importante seminario “Dal campo al calice di vino: digitale + sostenibilità per lo sviluppo della produzione viticola” organizzato da Image Line all’interno di Tergeo, progetto promosso da Unione Italiana Vini per la raccolta, la qualificazione e la divulgazione di soluzioni innovative per migliorare la sostenibilità dell’impresa vitivinicola.

Enovitis in Fiera sarà anche l’occasione (venerdì 2 febbraio alle 16.30) per presentare ufficialmente la 13ª edizione di Enovitis in Campo, in programma per il 21 e il 22 giugno 2018 in Emilia Romagna, a Fabbrico (RE) presso la Società Agricola Il Naviglio dei F.lli Fantini.