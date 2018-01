FS: dal 2019 usciranno dalle fabbriche 15 treni al mese, fino ad arrivare a 500

Agenpress. “Dal 2019 usciranno dalle fabbriche 15 treni al mese, fino ad arrivare a 500 treni nuovi”. Il prossimo anno arriveranno nuovi treni regionali per i pendolari.

Lo annuncia l’amministratore delegato delle Ferrovie dello stato Renato Mazzoncini, che dichiara come i nuovi treni per i pendolari “sono in fabbrica in costruzione” e cominceranno ad arrivare sui binari “dall’aprile 2019”.

“Dall’aprile 2019 in avanti tutti i treni escono dalle fabbriche, 15 treni al mese, finché non arriviamo ad avere tutti i 500 treni nuovi”, spiega Mazzoncini, che precisa che si tratta di un investimento di 5 miliardi per il rinnovo della flotta dei treni per i pendolari.

Quindi le Fs hanno fatto un investimento di “5 miliardi: per fare in modo che le flotte di tutte le regioni che serviamo (cioè tutte ad eccezione della Lombardia) avranno entro il 2021-22 un’età media dei treni di 5 anni”.

Mazzoncini aggiunge che per il trasporto locale “abbiamo proposto alle Regioni dei contratti lunghi, che sono il periodo che ci serve per fare investimenti nuovi. Abbiamo lanciato un investimento, come Ferrovie, gigantesco”. Tutte le regioni avranno, “tra il 2020-2021, treni con un’anzianità media di 5 anni, i treni inizieranno ad arrivare nel 2019”.