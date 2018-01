Gruppo Cap è l’azienda con il miglior servizio ai clienti nel settore idrico

L’indagine della società di ricerche Statista per il settimanale Panorama premia l’utility che gestisce il servizio idrico integrato per 2, 5 milioni di cittadini dell’hinterland milanese

Agenpress. Gruppo CAP campione per la qualità del servizio. Per 8 italiani su 10, il gestore del servizio idrico integrato della Città metropolitana di Milano è l’azienda con il miglior servizio ai clienti nel proprio settore di competenza, con ben il 78% di voti di preferenza, davanti ad Acquedotto Pugliese e Centro Veneto Servizi.

È quanto emerge dall’indagine condotta dalla società di ricerche tedesca Statistica per il settimanale Panorama, i cui risultati sono stati pubblicati proprio oggi 25 gennaio. La ricerca ha coinvolto un panel di oltre 18.500 persone, chiamate a esprimere in via anonima e tramite questionario online il proprio giudizio sul servizio offerto da oltre 2mila aziende e istituzioni suddivise in 210 categorie: dall’abbigliamento al turismo, dalla finanza alla gastronomia, dalle moto allo sport, dalla grande distribuzione alla cultura, dalla telefonia ai centri fitness.

Quattro i criteri fondamentali su cui gli intervistati sono stati chiamati a dare un voto: la competenza professionale, la disponibilità del servizio, l’orientamento al cliente, ma anche la propensione a consigliare l’azienda ad amici e parenti.

“Poter vantare un primo posto nella qualità dei servizi offerti ai cittadini è una grande soddisfazione, commenta Alessandro Russo, presidente e amministratore delegato di Gruppo CAP, che premia l’impegno quotidiano di tutte le persone che ogni giorno lavorano per portare la migliore acqua nelle case dei nostri clienti. Un riconoscimento che ci spinge ad affrontare con sempre maggior professionalità la complessità del sistema idrico integrato, fatto di migliaia di km di rete di acquedotto e fognatura, di impianti ad alta tecnologia, come i depuratori e i sistemi di potabilizzazione. Portiamo ogni anno a 2,5 milioni di cittadini circa 220 milioni di metri cubi di acqua, puntando su ricerca e innovazione del settore idrico. E lo facciamo dal 1928 con la massima competenza ponendo al centro il territorio e le persone, che possono contare sulla solidità di un Gruppo che è il motore di quella #WATEREVOLUTION che, rivoluzionando la gestione dell’acqua, ne farà un driver di innovazione in grado di riscrivere la fisionomia dei territori e di orientare consumi e dinamiche ambientali”.

Tra le ultime novità legate al servizio clienti, la nuova bolletta, presentata proprio all’inizio del 2018: più chiara e trasparente, con un nuovo logo, quello di Gruppo CAP, è stata pensata insieme alle associazioni dei consumatori per rendere ancora più facile al cliente tenere sotto controllo la propria spesa. Con la nuova bolletta diventa infatti ancora più semplice e immeditato verificare nel dettaglio la composizione della tariffa e la destinazione dei pagamenti.

Statista, società di ricerca fondata nel 2007 ad Amburgo, è considerata il leader mondiale dei dati di mercato online con 7,5 milioni di visite al mese, e ogni anno porta avanti con successo questo studio sul servizio clienti, oltre che in Italia, anche sul mercato tedesco che su quello francese.