Lazio. Centrodestra candida Stefano Parisi. Pirozzi tira dritto, contatti con Lombardi (M5S)

Agenpress – “I leader di Forza Italia, di Fratelli d’Italia, della Lega e di Noi con l’Italia, hanno proposto a Stefano Parisi la candidatura alla Presidenza della Regione Lazio con il convinto sostegno di tutte le loro liste”.

E’ quanto si legge in una nota congiunta di Berlusconi, Salvini e Meloni. “Stefano Parisi ha accettato mettendo a disposizione la sua competenza e il prestigio necessari a guidare una delle più importanti regioni d’Italia, oggi alle prese con gravi problemi legati sia al malgoverno della sinistra, sia alla disastrosa amministrazione di Roma Capitale da parte dei Cinque Stelle. Stefano Parisi, romano – fondatore del Movimento Energie per l’Italia, offre la garanzia di una guida stabile e sicura, sganciata dai partiti anche se profondamente radicata nei valori liberali, cristiani, riformatori, della destra democratica”.

E il diretto interessato ringrazia su Facebook. “Oggi ho ricevuto l’invito dai leader del Centrodestra a candidarmi come Governatore della Regione Lazio. Come molti di voi sanno, su questa ipotesi già circolata nei giorni scorsi abbiamo avuto una lunga discussione all’interno della nostra segreteria e tra i Referenti Regionali. Si e’ trattato di una scelta difficile (…). Abbiamo tuttavia deciso di accettare perché siamo un partito nuovo, costruito in solo un anno di lavoro e dobbiamo innanzitutto consolidare la nostra presenza in tutta Italia, nelle comunità, nei territori”.

Intanto Sergio Pirozzi che non ha intenzione di ritirarsi, ma ad andare avanti, sembra abbia avuto contatti telefonici con la candidata M5S Roberta Lombardi, la quale sembra abbia parlato con i vertici del Movimento dell’ipotesi di affidare l’assessorato alla Ricostruzione della futura Giunta Regionale proprio a Pirozzi.