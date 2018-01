Malan (FI): “Berlusconi e Salvini, accordo per il bene comune”

Molto dure le parole del senatore piemontese Lucio Malan nei confronti dei Cinque Stelle, in particolare della situazione a Torino. Non teme Renzi: “Gli italiani hanno scoperto il suo gioco”. Non mancano motivi di disaccordo tra Forza Italia e Lega.

Agenpress. “Nella prossima legislatura spero che mi venga assegnato un incarico per poter fare il bene del nostro Paese. Ho svolto parecchi compiti, ricoperto molti ruoli, sono pronto a fare cose che ho già fatto, ma anche esperienze nuove. Dobbiamo avere le persone giuste al posto giusto e ciascuna deve fare la sua parte. In ogni caso io mi occuperò di estero, qualunque sia l’incarico che avrò, poiché ritengo importantissima la posizione dell’Italia nel panorama internazionale. Se poi avrò un incarico specifico, meglio ancora”. Così il Sen. Lucio Malan, Forza Italia, a Italiachiamaitalia.it, quotidiano online diretto da Ricky Filosa.

L’alleanza del centrodestra? “Sono contento di questa alleanza perché la pensiamo allo stesso modo su tantissimi temi, al punto che moltissimi elettori possono votare o per la Lega o per Forza Italia, a seconda dei candidati o a seconda del tipo di consultazione”.

Il rapporto tra il Cavaliere e il leader del Carroccio: “Berlusconi è il mio leader e una personalità molto forte, è ben cosciente del fatto che bisogna essere bravi a farsi valere con le altre personalità forti, ma anche a saper fare gli accordi per il bene comune. Conto che anche Salvini sappia fare la stessa cosa. Questo darà maggiore efficacia e forza alla nostra coalizione e all’azione di governo”.

Sull’Europa: “Indubbiamente questo è un tema molto importante e in apparenza c’è una grande divergenza. Il fatto è che siamo d’accordo su che cosa vogliamo ottenere dall’Unione Europea. Salvini sa bene che il panorama politico attuale non è favorevole per una reale uscita dall’Europa e/o dall’euro e dunque si trova d’accordo con noi quando chiediamo che l’Europa sia più volta allo sviluppo piuttosto che a quel rigore fine a se stesso, quando chiediamo che l’Europa sia più interessata ai cittadini e meno alle banche e alle burocrazie. La nostra visione è che lavorando da dentro possiamo fare molto per l’Italia e per migliorare l’Unione Europea, al punto che magari anche lo stesso Salvini potrà constatare che è una buona cosa restare”.

Il M5S: “Il movimento cinque stelle nonostante la giovane età ha già fatto dei notevoli disastri a Roma, ma non dimentichiamoci l’Appennino a Torino che ha fatto quasi peggio. 1500 feriti, un morto e una persona tetraplegica, sono i risultati di non aver saputo neanche gestire un paio di maxi schermi a pochi metri dal municipio”.

Il Pd e Renzi? “Renzi e il Pd sono in grande difficoltà perché hanno adottato una strategia che non ha funzionato, poiché hanno pesato troppo gli intenti personalistici di Matteo Renzi. La sua strategia prevedeva la vittoria del “sì” al referendum, con la quale il Pd avrebbe avuto in mano tutte le istituzioni. La cosa non ha funzionato, gli italiani hanno scoperto il suo gioco e adesso si sta dimostrando il fatto che erano tutte politiche di respiro corto. I miglioramenti che ci sono stati nell’economia sono tutti inferiori a quelli degli altri grandi paesi, la disoccupazione è ancora al 3% sopra i livelli del 2011, quando c’era ancora Berlusconi. Nonostante tutto rappresentano un’area importante, che però non riesce ad avere una politica chiara e una vera identità”.