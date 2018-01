Meteo 25 gennaio

Agenpress. Tempo in peggioramento al Nord Italia a partire soprattutto dal pomeriggio, con piogge man mano sempre più intense e diffuse. I primi fenomeni sono attesi sui settori occidentali ma con il passare delle ore si estenderanno anche verso Est. Neve sulle Alpi a quote medie.

Giornata all’insegna della generale stabilità sulle regioni centrali sia nelle ore diurne che in quelle serali ma con molte nubi sparse alternate solamente a locali schiarite. Locali pioviggini solamente sulla Toscana già dal mattino.

Condizioni di tempo asciutto al Sud con sole prevalente al mattino e al pomeriggio, mentre in serata la nuvolosità tenderà localmente ad aumentare ma comunque senza fenomeni di rilievo associati.

Temperature minime in aumento, mentre le massime tenderanno a diminuire leggermente specie al Centro Nord.

www.centrometeoitaliano.it