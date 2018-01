Russiagate. Trump: “Sono pronto a farmi interrogare sotto giuramento da Mueller”

Agenpress – Donald Trump ha detto di non vedere l’ora di essere interrogato “sotto giuramento” dal procuratore speciale del Russiagate Robert Mueller.

“Non vedo l’ora di farlo”, ha detto Trump ai reporter. “Lo farei sotto giuramento”, ha proseguito, aggiungendo che l’interrogatorio potrebbe arrivare nel giro di “due-tre settimane”.

Però solo se dopo anche la sua ex rivale democratica, Hillary Clinton, sarà stata interrogata sotto giuramento dall’Fbi per l’inchiesta sull’emaligate, l’uso privato del suo serve di posta privato quando era segretario di Stato.

Sì, si farà interrogare sul Russiagate e chiarirà le circostanze del licenziamento del capo dell’Fbi James Comey. Sì, lo farà sotto giuramento: “contrariamente a quello che ha fatto Hillary Clinton quando si trattò di parlare con l’Fbi delle sue email”. Ancora una volta difende il suo operato: “Non ci fu collusione con la Russia”. E tanto meno, dice, ostruzione della giustizia: “Ho reagito: e la chiamano ostruzione”.

Trump attacca la sua ex rivale Hillary Clinton, sostenendo nell’Emailgate l’ex segretario di stato non testimonio’ sotto giuramento, come invece e’ pronto a fare lui nel Russiagate, anche se l’interrogatorio e’ all’esame dei suoi avvocati. Il presidente ha poi suggerito che il focus del faccia a faccia con il procuratore speciale Robert Mueller potrebbe essere l’ostruzione della giustizia: “oh bene, ha contrattaccato? tu contrattacchi, oh, e’ ostruzione”, ha detto ai cronisti, negando nuovamente “qualsiasi collusione” con Mosca.

Parlando poi dei “dreamers”, i circa 800.000 immigrati entrati illegalmente negli Usa quando erano minorenni, ha assicurato che saranno cittadini americani a tutti gli effeti in un periodod di tempo di 10-12 anni. La regolarizzazione dei “dreamers”, voluta dal predecessore Barack Obama, e abrogata a settembre da Trump è quanto chiesto dai democratici per far passare la legge di bilancio, e far finire il shutdown.

Sempre in tema di immigrazione Trump ha annunciato che vuole siano stanziati 25 miliardi di dollari per il muro col Messico e che siano previsti 5 miliardi per misure aggiuntive sulla sicurezza dei confini.