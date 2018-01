Treno deragliato, Codacons: è tragedia annunciata?

Agenpress. In attesa che gli organi competenti chiariscano la cause del deragliamento, non possiamo non chiederci se quanto avvenuto oggi possa considerarsi una “tragedia annunciata”. Lo afferma il Codacons in merito al grave incidente odierno a Seggiano di Pioltello.

“Da anni denunciamo disservizi e carenze del trasporto ferroviario locale a danno dei pendolari della Lombardia, e più volte abbiamo lanciato allarmi sul fronte della sicurezza di treni e infrastrutture Trenord – afferma il presidente Codacons, Marco Donzelli – Ad oggi le nostre denunce sono rimaste del tutto inascoltate da parte delle istituzioni. Per tale motivo se dalle indagini sulla tragedia odierna dovessero emergere falle sul fronte della sicurezza, non esiteremo a chiamare a rispondere gli enti locali e gli organi competenti per omissione e concorso nei reati che saranno accertati dalla magistratura”.

“Quel che è certo – aggiunge Donzelli – è che in molte regioni italiane ancora oggi i pendolari subiscono un servizio di trasporto pubblico da “terzo mondo” e indegno di un paese civile”.