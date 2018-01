Un nuovo studio dimostra quanto sia dannosa una singola sigaretta al giorno per la salute

Agenpress. Una recente ricerca pubblicata da un’università di Londra dimostrerebbe che anche una singola sigaretta al giorno lascia un segno chiaro sulla salute. I ricercatori britannici hanno esaminato il legame tra fumo e malattie cardiache e sono giunti a una conclusione terrificante.

Secondo lo studio in questione, una sigaretta al giorno sarebbe sufficiente per aumentare non solo il rischio di sviluppare malattie cardiache drasticamente, ma anche il rischio di subire un ictus. Per inciso, il risultato è ancora peggiore per le donne.

Ovviamente rileva Giovanni D’Agata presidente dello “Sportello dei Diritti”, associazione che fra le sue molteplici attività combatte da anni contro la piaga del tabagismo, il consiglio degli esperti è lapidario: “State lontani dalle sigarette” o non iniziate nemmeno a fumare.