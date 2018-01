Ventricelli (PD): firmato protocollo d’intesa protocollo d’intesa per il polo della giustizia a Bari

Agenpress. “Compiuto un passo molto importante per sbloccare finalmente la questione dell’edilizia giudiziaria a Bari e creare un polo della giustizia. E’ stato firmato al Ministero della Giustizia il protocollo d’intesa che rende concreto un impegno preciso preso dal ministro Andrea Orlando, dopo il passaggio delle competenze dalle amministrazioni locali a quella centrale, insieme agli altri enti coinvolti”.

Lo comunica l’on. Liliana Ventricelli, deputata del Partito democratico, che ha seguito tutto l’iter. Nel capoluogo, e di conseguenza su tutta l’utenza della provincia barese, c’è una situazione logistica insostenibile per l’amministrazione della giustizia. Convocati al tavolo del Ministero della Giustizia, la Città metropolitana, l’Agenzia del demanio e il Provveditorato interregionale alle opere pubbliche, unitamente ai vertici giudiziari del distretto.

“Secondo gli accordi presi – ricorda l’on. Ventricelli – il polo della giustizia sorgerà nell’area demaniale delle ex caserme Milano e Capozzi. Via via che gli interventi procederanno, si inizierà il trasferimento degli uffici a partire dalle situazioni che si presentano allo stato logisticamente più complesse. Il protocollo d’intesa è un passo necessario per vincolare, anche in futuro, tutte le istituzioni interessate al rispetto degli impegni oggi assunti. L’edilizia giudiziaria barese – sottolinea Ventricelli – è una questione che si trascinava stancamente da tantissimo tempo e l’operato del ministro Andrea Orlando e degli altri soggetti istituzionali ha permesso di giungere ad un’intesa concreta, con progetti, risorse e tempi”.