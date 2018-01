Elezioni. Bagnasco. Il valore fondamentale di un politico è conoscere i problemi del territorio

Agenpress -“Sembra che il potere, quello che dirige la Storia, i Paesi e i continenti di oggi, non abiti nelle sedi istituzionali ma abiti altrove”.

Lo ha detto il presidente dei vescovi europei e arcivescovo di Genova dell’arcivescovo di Genova card.Angelo Bagnasco in visita oggi in Comune a Genova per lo scambio di auguri col sindaco Marco Bucci.

“Se questa è la riflessione che molti fanno a livello internazionale speriamo che almeno in casa nostra tutto questo venga superato e ci sia un rimettere in ordine le cose come in una casa, in una famiglia, in una vita, secondo una logica codificata che fa sì che le cose vadano meglio per tutti”.

“Il valore fondamentale di un politico è conoscere i problemi del territorio”, ha aggiunto rispondendo a chi gli chiedeva un parere sui politici ‘paracadutati’ in Liguria per le prossime elezioni. “Non so quanto conoscano i problemi del territorio quelli che vengono definiti ‘paracadutati'”, ha precisato il cardinale. Sul tentativo da parte dei partiti di attirare i voti dell’elettorato cattolico e di centro Bagnasco ha detto che “ognuno mette in atto le sue strategie. E’ importante capire che strada intraprendere per uscire dalla crisi pesantissima che ancora tocca il Paese”.