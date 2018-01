Siglato nuovo contratto per forze armate e polizia

Agenpress. Per la Pubblica Amministrazione c’è l’accordo per il rinnovo del contratto che interessa quasi mezzo milione di dipendenti delle forze armate e della sicurezza: aumenti di 125 euro circa al mese per le forze armate e 132 per la polizia. Con gli arretrati che arriveranno di circa 556 euro per la polizia e 517 per le forze armate.

Quindi dopo nove anni di blocco dei contratti, è stato siglato al Ministero della Funzione pubblica l’accordo negoziale riguardante le Forze armate, di sicurezza e di polizia.

“450 mila lavoratrici e lavoratori del comparto sicurezza e difesa della Pubblica Amministrazione – spiega il ministro della Funzione Pubblica Marianna Madia – da oggi hanno un nuovo contratto. Uomini e donne che ogni giorno assicurano controllo, tutela e sicurezza di tutti noi e dei nostri territori”.

Oltre ai ministri competenti hanno siglato l’accordo negoziale le seguenti sigle sindacali: per la Polizia SIULP – SAP – SIAP – UGL POLIZIA DI STATO – SILP CGIL – SILP CGIL – CONSAP ADP ANIP ITALIA SICURA – COISP – FEDERAZIONE UIL POLIZIA; per la Polizia penitenziaria SAPPE – OSAPP – UIL PA POLIZIA PENITENZIARIA – SINAPPE, FNS CISL, USPP, FSA CNPP, CGIL FP PP; per i CO.CE.R: Esercito in tutta la sua interezza, Carabinieri, Guardia di Finanza.

Dopo quelli per il comparto sicurezza e difesa “stiamo andando avanti – afferma sempre Madia – con gli altri 3 contratti che mancano. Ci sono le condizioni per rinnovare il contratto a tutti i dipendenti pubblici, che sono tre milioni e trecentomila”.

E’ stato affrontato anche il tema dell’organico, spiega il ministro degli Interni, Marco Minniti: “Ci sarà il recupero del 100 per 100 del turnover e un piano quinquennale che prevede la copertura del 50% del vuoto di organico”.

“Era da moltissimo tempo – prosegue Minniti – che non si vedeva un disegno compiuto in riferimento alle forze armate e di polizia, starei per dire che è la prima volta. Noi siamo particolarmente soddisfatti”.

Minniti ha poi riferito che “anche il lavoro per il contratto dei vigili del fuoco è in dirittura d’arrivo, pur non appartenendo al comparto sicurezza sono stati considerati come facenti parte per il lavoro eccezionale che hanno svolto in tutte le emergenze che hanno dovuto affrontare, l’ultima a Pioltello ieri in un operazione di soccorso particolarmente delicata e difficile”.