Avvistato un branco di delfini tra Capri e Punta Campanella. Video

Delfini tra Massa Lubrense e Capri

Branco di delfini tra Capri e Punta CampanellaNuovo avvistamento da parte del personale del Parco Marino. Capri, una grossa nave da crociera sullo sfondo e un gruppo di delfini che saltano in acqua. Due giorni fa un nuovo e spettacolare avvistamento, l'ennesimo negli ultimi anni, nelle acque del Parco Marino di Punta Campanella. Gli esemplari di Tursiope hanno nuotato in superficie all'interno dell'Area Marina Protetta, dirigendosi verso Marina della Lobra e il Vervece, zona rossa a tutela integrale. Gli operatori del Parco, a bordo dell'imbarcazione guidata da Nicola Guida, sono riusciti a seguirli per diversi minuti prima di perderne le tracce. Gli avvistamenti di magnifici abitanti del mare sono sempre più frequenti. Negli ultimi anni si registra la presenza di numerosi delfini in questa parte del golfo. Ma non solo. Avvistati nel Parco Marino di Punta Campanella anche squaletti, tartarughe e addirittura un capodoglio pochi mesi fa.

Pubblicato da Punta Campanella Parco Marino su Sabato 27 gennaio 2018