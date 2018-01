Elezioni: nuova tegola si abbatte sul M5S

Agenpress. Si allunga l’elenco degli esclusi dalle parlamentarie del M5S che hanno deciso di ricorrere alle vie legali. Dopo il presidente Codacons, Carlo Rienzi, che ha depositato esposto alla Procura di Roma e istanza di sequestro della piattaforma Rousseau, è il turno dell’avvocato calabrese Ugo Morelli, noto attivista grillino e addirittura Responsabile del Coordinamento dei meetup M5S di Roma e Provincia.

Nonostante l’Avv. Morelli fosse in possesso dei requisiti per candidarsi alle parlamentarie e avesse seguito scrupolosamente la procedura online al pari degli altri candidati, il suo nominativo non veniva inserito nella lista degli aspiranti candidati – racconta il Codacons, che ha ricevuto la denuncia di Morelli – Nessuna risposta gli veniva inoltre fornita dai vertici del M5S, nonostante l’avvocato sia dal 2005 un noto attivista del Movimento, con funzioni di responsabilità all’interno del mondo grillino.

Di qui l’esposto depositato ieri alle Procure della Repubblica di Cosenza e Roma nel quale Ugo Morelli chiede alla magistratura di aprire una indagine sull’ingiusta esclusione e il Sequestro Preventivo e Probatorio della predetta lista M5S per CALABRIA e LAZIO.

Nella denuncia si legge:

“Il sottoscritto in data 2.1.2018 ha inviato 4 volte da COSENZA alla piattaforma online M5s, come da ricevute di invio in possesso, la propria proposta di candidatura predetta, senza ricevere, sino a oggi, nessun riscontro. Ha già inviato vari solleciti di riscontro con email al link contatti m5s/liste e Rappr. legale m5s Di Maio, senza mai avere nessuna risposta ad oggi.

Il 2.1.2018, quando ha fatto accesso al proprio profilo nel sito M5s, vi era scritto che il sottoscritto era in regola e che quindi poteva inviare la sua proposta di auto-Candidatura. Pertanto, stesso giorno ha compilato il modulo online, e fatto invio sulla PIATTAFORMA ONLINE ben 4 volte, allegando cv e foto, e chiedendo di essere CANDIDATO per il M5S, nelle città di Roma e Cosenza alla CAMERA e SENATO, nei collegi uninominali, nonché nei collegi PLURINOMINALI di Roma e Cosenza, per rappresentare e difendere i diritti dei cittadini oppressi e indignati.

Il giorno 17.1.2018 si sono svolte le votazioni online per la scelta dei candidati nei collegi plurinominali, nel collegio di Cosenza e Roma, ed il sottoscritto, ammesso alla votazione, difatti votava, e però restava sbalordito, in quanto non vi era il suo nominativo nell’elenco degli aspiranti candidati al Parlamento .

Inviava vari reclami scritti, sia alla gestione della piattaforma online, e sia a Luigi Di Maio, in qualità di rappresentante legale della lista M5s, senza mai ricevere nessuna comunicazione.

Tale comportamento omissivo, autoritario ed arbitrario del Gestore M5s predetto sta provocando ingiusti, enormi danni, presenti e futuri, a cascata, catastrofici, materiali e morali, ed esistenziali, alla carriere politica, alla sua immagine personale e professionale, alla Salute e Vita di relazioni pubbliche…ecc.

Rilevato che la legge e giurispr. riconoscono il Diritto della Parte Lesa ad avere la tutela immediata dei suoi Diritti, in via cautelare e provvisoria, tramite il proc. pen. di sequestro preventivo e probatorio.

Rilevato inoltre che è sono imminenti le votazioni del 4.3.2018, e la presentazione dei nominativi delle liste , scadenza ore 12 del 29.1.2018,

CHIEDE

Il Sequestro Preventivo e Probatorio della predetta LISTA m5s per CALABRIA e LAZIO, ed altro occorrendo, per CAMERA e SENATO, nei collegi UNINOMINALI, nonché nei collegi PLURINOMINALI di Roma e Cosenza, nominando un Custode giudiziario

Tanto premesso, ritenuto ed esposto, qualora codesta Procura della Repubblica, nei fatti narrati, dovesse accertare, valutare e ravvisare l’ipotesi di qualche Reato, il presente Atto vale, come formale ESPOSTO-QUERELA, che presenta sin da oggi”.

Intanto l’avv. Alessia Stabile del Codacons chiederà al Pm di Roma di ascoltare sia l’Avv. Carlo Rienzi, sia l’Avv. Ugo Morelli, in merito al grave caso della parlamentarie.