Giornata della Memoria: il racconto di Bruno Segre

Agenpress. “Memoria per me è coscienza, ricordo e gratitudine”. Così racconta Bruno Segre”. Quest’anno ricorrono 80 anni dalla promulgazione di quelle leggi che, “sbandamento di tutto un Paese”, cancellarono l’identità civile degli ebrei italiani, che, sottolinea Segre, quantitativamente erano pochi e “non contavano nulla”. Una pagina oscura come tutta la Shoah, “immane tragedia” che fece scomparire una parte d’Europa.

La Giornata della Memoria, tiene a spiegare Bruno Segre, non è stata istituita solo per gli ebrei – che non hanno bisogno di una data per ricordare la Shoah- ma è stata istituita per gli italiani e per l’Europa, c’è infatti un significato più ampio che abbraccia l’intero Vecchio continente. Con la Shoah, “l’Europa ha compiuto una sorta di amputazione di un pezzo di se stessa, ha sacrificato e ucciso un pezzo della propria cultura, quella degli ebrei insediati nell’Europa centro orientale, che si esprimeva con una lingua, una sua letteratura, una sua economia… c’era tutto un mondo che non c’è più”. E’ questo che bisogna capire, altrimenti questa Giornata perde il suo senso .

Più che una Giornata dunque, prosegue Segre, “bisognerebbe programmare un certo tipo di educazione alla comprensione della storia, ci vorrebbe una leva di docenti in grado di fare questo tipo di lavoro”. Bruno Segre insiste anche molto sull’impegno etico a trasmettere alle giovani generazioni la “speranza”. “Io nel mio linguaggio, confessa, ho espulso due termini: ottimismo e pessimismo, due facce di una stessa falsa medaglia. L’uno è l’atteggiamento di chi pensa che ci sia un happy end sempre e l’altro è di chi decide che non c’è speranza. Invece occorre tenerla viva la speranza, è un impegno etico quello di trasmettere operatività progettuale positiva alle nuove generazioni. Questo è il nostro compito”. Nessuno spazio anche per la parola vendetta: “non serve a niente, è solo la premessa per ripetere sine die gli stessi comportamenti sbagliati. E’ da questa spirale che dobbiamo cercare di uscire”.

Bruno Segre racconta anche la sua storia di ragazzo vittima delle leggi razziali. Un bambino “reso invisibile”, spento nella sua cittadinanza, cancellato nella sua identità di civis italiano. “La minoranza ebraica- dice- era l’uno per mille della popolazione. Non contavamo nulla, come contiamo poco anche oggi. Fu un atto che per altro alimentò anche molta corruzione e soprattutto fu un vulnus che incentivò chiusura e risentimenti, tutte cose negative. Intorno, denuncia Segre, la grande indifferenza di molti, ” ma non di tutti: fu proprio grazie ai tanti Giusti delle nazioni che noi abbiamo riguadagnato la speranza e ci siamo potuti reinserire nella società che ci aveva bandito”.