Hotel Giapponese dove pantofole, tavolini e cuscini si riordinano da soli. Video

L’Hotel ProPILOT Park Ryokan utilizza per i propri ospiti la stessa avanzata tecnologia per la guida autonoma delle vetture Nissan

Agenpress. Un hotel giapponese unico al mondo con pantofole, tavolini e cuscini che quando non sono utilizzati si riordinano da soli. È la particolarità del ProPILOT Park Ryokan di Hakone che, con la tecnologia per la guida autonoma ProPILOT sviluppata da Nissan, riserva ai propri ospiti un divertente servizio che garantisce ordine impeccabile premendo semplicemente un pulsante.

Un’innovazione che si potrà toccare con mano perchè Nissan offrirà a una coppia di viaggiatori la possibilità di trascorrere una notte presso l’hotel. Per provare a vincere, i partecipanti dovranno pubblicare un post su Twitter con gli hashtag #PPPRyokan #wanttostay, da oggi e fino al 10 febbraio.

Anche i visitatori della Nissan Global Headquarters Gallery a Yokohama, lo showroom aziendale in cui sono conservati modelli attuali e del passato, potranno provare l’atmosfera del ProPILOT Ryokan e le pantofole “autonome” presso uno stand dedicato, aperto dalle 10:00 alle 20:00 dal 1° al 4 febbraio. La galleria si trova all’indirizzo 1-1-1 Takashima, Nishi-ku, Yokohama.

Il ProPILOT in hotel rappresenta un interessante trasferimento di tecnologia dall’auto al mondo domestico tramite un sistema introdotto per la prima volta ad ottobre del 2017 a bordo della nuova Nissan LEAF. Il ProPILOT dotato di un’estesa rete di sensori di ultima generazione è in grado, tra le altre funzioni, di rilevare la presenza di oggetti intorno al veicolo e di parcheggiare la vettura automaticamente mediante l’attivazione di un pulsante. Inoltre aumenta sensibilmente la sicurezza di guida riuscendo a regolare autonomamente sterzo, accelerazione e frenata per l’uso in autostrada su corsia singola, sia in condizioni di traffico intenso sia ad alte velocità. Il riconoscimento della segnaletica stradale e dei pedoni, il controllo automatico dei fari abbaglianti, la frenata di emergenza e l’avviso di angolo cieco sono altre funzionalità di un sistema molto innovativo e destinato a rendere più piacevole non solo la guida ma da oggi anche il soggiorno in hotel.