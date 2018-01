Isola dei Famosi. Aidaa: basta maltrattamento animali

Agenpress. Scene disgustose dove si uccidono e maltrattano inutilmente polipi e pesci al solo fine di fare spettacolo, scene assolutamente diseducative e da condannare quelle trasmesse nei giorni scorsi nelle puntate quotidiane dell’Isola dei Famosi in onda sulle reti Mediaset.

“Facciano quello che vogliono ma lascino in pace gli animali” – afferma Lorenzo Croce presidente di Aidaa (Associazione Italiana Difesa Animali e Ambiente) – per tali motivi abbiamo inoltrato una protesta formale all’AGCOM, perchè queste scene di violenza inutile sono intollerabili; come chiediamo agli autori della trasmissione di non mandare in onda simili immagini che possono essere oggetto di emulazione specialmente da parte dei minori.