Di Maio: “Cittadini dell’Emilia Romagna ribellatevi”

Agenpress. Sono in Emilia Romagna – dichiara Luigi Di Maio leader del M5S – siamo stati sia ieri che oggi ad incontrare imprese e realtà produttive. Ieri sera abbiamo incontrato i cittadini colpiti dall’alluvione in provincia di Parma. Ho incontrato tante persone. Questa è una regione nella quale il Pd crede di avere dei seggi, dei collegi sicuri e per questo è venuto a paracadutare quelli con cui ha fatto gli accordi sottobanco in questi anni a cui doveva garantire qualcosa.

Non so se è chiaro, ma in Emilia Romagna, che è considerata regione rossa perché molti cittadini magari votano ancora pd credendo di votare a sinistra, il Pd che crede di poter prendere ancora i voti della sinistra ha candidato la gente di destra, la gente che stava con Berlusconi.

A Bologna ha candidato Casini e a Modena ha candidato la Lorenzin. Che sono due persone che con la sinistra non hanno niente a che fare, che oggi si candidano con il pd che vuole sfruttare il consenso delle persone che votano pd pensando di votare a sinistra.

Allora io dico “ribellatevi”, lo dico a tutti i cittadini di questa regione. “Ribellatevi” perché vi stanno utilizzando per mandare in parlamento la gente con cui hanno fatto gli accordi sulle banche, sui rapporti con le lobby. Pensate che Casini è stato presidente della Commissione d’inchiesta sulle banche che doveva servire a proteggere la Boschi dallo scandalo di Banca Etruria. La Lorenzin è stato il ministro che veniva dall’accordo con Berlusconi: dal patto con il Nazareno.