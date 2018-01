Papa: cresce richiesta eutanasia ma dignità umana è intangibile

Agenpress. In un’epoca in cui “l’uomo di oggi non sa più chi è e, quindi, fatica a riconoscere come agire bene”, in molti Paesi si assiste ad una “crescita” della richiesta di eutanasia come “affermazione ideologica della volontà di potenza dell’uomo sulla vita”: ciò ha portato anche a considerare la volontaria interruzione dell’esistenza umana come “una scelta di ‘civiltà’”.

Il dolore, la sofferenza, il senso della vita e della morte sono realtà che la mentalità contemporanea – osserva il Papa – “fatica ad affrontare con uno sguardo pieno di speranza”.

Eppure, senza una speranza affidabile che lo aiuti ad affrontare anche il dolore e la morte, l’uomo non riesce a vivere bene e a conservare una prospettiva fiduciosa davanti al suo futuro. È questo uno dei servizi che la Chiesa è chiamata a rendere all’uomo contemporaneo.

Autentici pastori sono coloro che non abbandonano l’uomo a sé stesso, né lo lasciano in preda del suo disorientamento e dei suoi errori, ma con verità e misericordia lo riportano a ritrovare il suo volto autentico nel bene. Autenticamente pastorale è dunque ogni azione tesa a prendere per mano l’uomo, quando questi ha smarrito il senso della sua dignità e del suo destino, per condurlo con fiducia a riscoprire la paternità amorevole di Dio, il suo destino buono e le vie per costruire un mondo più umano. – conclude Papa Francesco – .