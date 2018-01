On. Piras (LeU): candidature imposte da segreterie romane prevalsa logica sbagliata e di chiusura

Agenpress. La querelle sulle candidature è durata fin troppo e corre l’obbligo di prendere atto della imposizione in Sardegna di una figura non condivisa ed estranea, culturalmente e politicamente, alla nostra Isola. Come accade in troppi territori in tutto il Paese. Ho maturato perciò la decisione di ritirare ogni mia disponibilità alla candidatura. Ha prevalso una logica sbagliata e di chiusura. E mi dispiace molto, soprattutto perché la sinistra è uno spazio pubblico ricco di potenzialità e diversità culturali.

Lo dichiara Michele Piras, deputato sardo di Articolo uno – Mdp – LeU.

La mia terra, prosegue Piras, con le sue enormi sofferenze sociali, non può essere umiliata fino al punto da essere ridotta col piattino in mano ad elemosinare posti alle segreterie romane. I sardi hanno bisogno di altro: di lavoro, futuro, speranza. Perciò chiunque avesse avuto buon senso e rispetto avrebbe dovuto riconoscere la rappresentanza che spetta loro di diritto, non per gentile concessione di uno o tre Principi.

Le imposizioni non sono accettabili, né la prepotenza. Non lo sono in generale, tantomeno dovrebbero essere accettate a sinistra. Auguro ogni bene a LeU, alla sinistra e ai suoi candidati, sardi o meno che siano, conclude Michele Piras, ma mi sottraggo a questa danza e mi riprendo la mia vita in abiti civili. Perché c’è sempre un momento nel quale si deve scegliere: e per me tutto può essere mediato, ma non i principi e non la dignità.