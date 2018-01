9mila dollari ad Amanda Knox per parlare dell’omicidio Meredith nei college americani

Agenpress – “Mi hanno dipinto come una femme-fatale, come un vero e proprio diavolo ma ero convinta che non importasse e che solo la verità avrebbe avuto valore. Le assurdità che venivano dette di me non mi interessavano. Ero convinta che fossero solo la dimostrazione del fatto che il caso era debole. Credevo che ci fosse la luce in fondo al tunnel perché era la verità ciò che contava. E’ per questo che nemmeno nel mio peggior incubo avrei potuto immaginare di essere condannata ingiustamente”.

A parlare davanti gli studenti del Renoake College in Virginia il 23 gennaio è Amanda Knox, l’americana prima condannata e poi assolta definitivamente dall’accusa di aver ucciso Meredith Kercher. E per parlare nei college americani ha chiesto 9mila dollari di compenso.

La famiglia Kercher non ha accolto molto bene la decisione di Amanda di fare un “tour” per raccontare la sua storia. “Dovrebbe pensare alla sua vita – dichiara Francesco Maresca, il legale della famiglia di Meredith, al Daily Mail – senza tornare continuamente su questo caso, dal quale ha solo da trarre profitti in termini di fama e denaro”.

“Spero che riesca a capire quanto sia inappropriato questo comportamento e come la famiglia di Meredith Kercher possa essere colpita da tale iniziativa di cattivo gusto. Amanda non finisce mai di sorprenderci. Continuo a pensare che dovrebbe ringraziare la giustizia italiana per averla dichiarata assolta nonostante due precedenti condanne pesantissime e invece si impegna in iniziative commerciali offensive per la memoria della povera Meredith. Certamente di cattivo gusto”.