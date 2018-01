Chiusa la raccolta firme per “Potere al Popolo”

Agenpress. In pochissimi giorni sono state raccolte tutte le firme necessarie per presentare la lista Potere al popolo, in tutta Italia, per le elezioni del 4 Marzo. La legge prevede la raccolta di 25.000 firme su tutto il territorio, il traguardo raggiunto è sicuramente superiore alle 40.000 firme, si sono formate file a tutti i banchetti che hanno permesso in media ad ogni territorio di raccogliere il doppio delle firme necessarie. In mattinata è previsto un appuntamento per festeggiare la consegna delle firme, perché “abbiamo già raggiunto il nostro obiettivo, mentre in tanti pensavano che non potevamo riuscirci, in pochissimo tempo ce l’abbiamo fatta grazie alla partecipazione popolare diffusa nei territori”

Tra le candidature ci sono persone come Lidia Menapace che, nonostante l’età, si è attivata con entusiasmo per questo progetto a Trento, Giovanni Ceraolo, militante del movimento per la casa a Livorno che ha subito in prima persona gli effetti del piano Lupi sulla casa, Patrizia Buffa a Verona, da anni impegnata nelle lotte contro la mafia e per la solidarietà con la Palestina. A Napoli invece al plurinominale c’è Gianpiero Laurenzano, impiegato in banca, da giovanissimo impegnato nei movimenti contro la guerra e nel Clash city workers per il mondo del lavoro con cui ha pubblicato, a firma collettiva, il libro “Dove sono i Nostri”, un’inchiesta sulla composizione di classe in Italia.

“Mentre tutte le forze politiche dal PD a Leu litigano sulle candidature per spartirsi tra ceti politici le poltrone in palio, mentre persino i cinque stelle dimostrano ancora una volta la mancanza di democrazia delle parlamentarie, noi, che abbiamo iniziato dal basso e senza mezzi, siamo riusciti in pochissimi giorni a raccogliere le firme e a elaborare le candidature che vengono soprattutto dalle vertenze e dalle lotte del territorio.” dichiara Viola Carofalo, portavoce del progetto “Lo abbiamo fatto nelle assemblee, alla luce del sole, senza bisogno di chiuderci in quattro stanze per non condividere con tutti le scelte e le ragioni del programma e delle proposte di candidatura. Siamo l’unica lista che non rischia di sciogliersi prima ancora di iniziare la campagna elettorale”