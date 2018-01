PD. Renzi a Domenica Live: “no a flat tax. Sconto fiscale e assegno per ogni nuovo nato”

Agenpress – “La proposta magica della flat tax vorrebbe dire considerare allo stresso modo miliardari e operai. Tinche ci sono io non ci sarà. Giù le tasse a chi non arriva alla fine del mese e non ai multimiliardari, se no non ha senso”.

Lo ha detto Matteo Renzi ospite a Domenica Live. Sulle tasse, “un pezzettino alla volta: ci vuole una sana politica dei piccoli passi. La quattordicesima si può alzare: bisogna fare un passo in più e abbassare le tasse, ma non ai ricchi”.

“Le promesse elettorali fatte dagli altri partiti costano 200 miliardi quelle di Fi e 120 quelle di M5S. Sapete quanto sono costate le nostre misure? Lo stop all’Imu prima casa 4 miliardi, gli 80 euro nove. Duecento miliardi non si trovano e chi dice il contrario prende in giro”.

“Dobbiamo inserire il numero dei figli come elemento per avere uno sconto fiscale, ci sono polemiche su questo ma oggi viviamo in un paese in cui non si fanno bambini. La questione di dare un assegno universale per ogni figlio che nasce e’ una misura giusta, poi bisognerà dire come fare, io non faro’ promesse, vi porto solo l’elenco di quanto abbiamo fatto”.

L’obiettivo è dunque tenere il bonus da 80 euro “e aggiungere un assegno per ogni figlio, che può essere anche esso di 80 euro; un contributo sulla base del numero dei figli. Va lasciato a chi lo prende ma non vanno dimenticati i figli, è la questione fondamentale”.

“La sinistra e il Pd devono pensare più agli ultimi e meno a quelli che i soldi li hanno già. Con il jobs act sono stati creati in totale 1.029 milioni di posti di lavoro. La quantità è aumentata ma la qualità non sempre. Nel programma abbiamo una regola per cui ciascun lavoro deve avere un salario minimo, 9 euro all’ora. C’è in quasi tutti i Paesi Ue ma in Italia no. E’ un piccolo passo avanti”.

Per il reddito di cittadinanza “non ci sono soldi, neanche quelli del Monopoli. Non si trovano 85 miliardi”.

“Proporre di dare a uno che non lavora con due figli 1600 euro al mese è il più grande incentivo per far licenziare la gente. L’Italia è una Repubblica fondata sul lavoro, non sull’assistenzialismo e sul reddito di cittadinanza”.

M5s non è pericoloso, spesso sono per bene. Non li vedo come persone che possono creare chissà cosa per l’Italia, ma dove hanno governato non hanno fatto funzionare le cose”.

“Non vanno etichettati come nemici. Ma Milano è una città leader nel mondo, perché s’è scelto di fare l’Expo. Mi piacerebbe che M5s sia più concreto, perché no alle Olimpiadi? Valevano 2 mld che sono andati all’estero”.

“Ai ragazzi di diciotto anni voglio chiedere di dedicare un mese l’anno al servizio civile obbligatorio. Per avere sicurezza dobbiamo avere anche dei doveri. Bisogna garantire la certezza della pena: se ti becco non mi esci il giorno dopo”.

“Un po’ è vero che un caratterino…Oggi ho letto l’intervista di Stefania Sandrelli. E’ vero ma bisogna avere un caratterino per cambiare le cose…Penso che arrivino dei momenti in cui bisogna metterci il cuore, magari facendo errori. L’importante è che non ci sia odio e che riconoscessimo che siamo tutti italiani”.

Sui vitalizi dice che “tutti quelli che entrano in parlamento, come me, non avremo il vitalizio. Per quelli di prima la Camera ha votato la legge, ma il Senato l’ha bloccato. Ma non ditelo a me, io volevo eliminare il bicameralismo”.