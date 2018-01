PD. Renzi esclude Di Pietro. “Mi aveva supplicato, ma io non volevo inciuci con Berlusconi”

Agenpress – “Il Pd mi aveva supplicato di candidarmi. Poi, all’ultimo momento, hanno deciso di escludermi”, dice Antonio Di Pietro, in un’intervista al Fatto Quotidiano.

“Avevo accettato la candidatura, ma mettendo in chiaro una cosa: non avrei mai votato a favore di nessun inciucio con Berlusconi. Renzi ha preferito perdere un collegio piuttosto che avere tra i piedi qualcuno che potesse dire ‘no’ all’accordo col centrodestra”.

“La cosa più grave è che Renzi ha sbugiardato i suoi stessi uomini, visto che tutto il Pd regionale del Molise, che si è speso per me, è composto da renziani, non c’entra nulla con la minoranza. Ha umiliato la volontà del territorio”.

In precedenza aveva anche aperto a LeU. “Le divisioni non mi interessano, volevo ricreare l’Ulivo. Ho parlato spesso con Fassino e con Bersani: loro mi chiedevano di candidarmi al Senato, ognuno per il proprio partito, e io cercavo di costruire un accordo”, e “se ora andassi con Leu contribuirei a sfasciare ancor di più il fronte. E non è quello che voglio”.