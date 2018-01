Salvini. Metterò i dazi come Trump. Calenda: “proposta fessa”. Renzi: si perde il lavoro

Agenpress – “Se gli italiani mi sceglieranno come presidente farò come Trump: pur di difendere i lavoratori e gli imprenditori italiani, sono pronto a mettere dei dazi a protezione del Made in Italy. Vuoi licenziare in Italia, produrre sottocosto all’estero e rivendere in Italia? Allora paghi il 50% di tasse in più”.

E’ quanto ha detto il segretario della Lega e candidato premier, Matteo Salvini, al quale ha replicato il ministro dello Sviluppo Carlo Calenda in un tweet. “Tre anni a Bruxelles a 20mila euro al mese in Commissione Commercio e non sa che i dazi li può mettere solo la Ue e che l’Italia ha un surplus superiore a 50 miliardi mentre gli Usa un deficit di 500”. Quindi secondo Calenda l’ “obiettivo è distruggere il Made in Italy.” A Salvini, va “il premio per la proposta più fessa e irrealizzabile”.

Contrario anche Matteo Renzi. “Se metti i dazi quelli che perdono i posti di lavoro, quelli che vanno a casa, sono quelli che fanno export. Possiamo creare posti di lavori aprendoci, non chiudendoci”.