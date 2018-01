Codice appalti. Le novità del decreto correttivo. Ne discutono architetti e ingegneri a Roma

Agenpress – Si terrà mercoledì 31 gennaio, dalle 14.30 alla Casa dell’Architettura (Piazza Manfredo Fanti, 47 Roma), l’incontro, che fa parte del ciclo ‘I mercoledì dell’architetto’, “Gli appalti pubblici dopo il decreto correttivo. Novità, procedure, contenzioso, problematiche irrisolte, correzioni in arrivo”.

Una giornata di approfondimento sul tema degli appalti alla luce delle disposizioni integrative e correttive contenute nel decreto legislativo 19 aprile 2017, n. 56, per esaminare dettagliatamente i cambiamenti apportati dal dlgs.

Aprirà i lavori, portando i saluti il presidente dell’Ordine degli Architetti di Roma e provincia Flavio Mangione. Interverranno: prof. avv. Arturo Cancrini, Il Decreto Correttivo, tutte le novità nelle diverse fasi del procedimento contrattuale, le procedure sotto-soglia, le semplificazioni, le novità specifiche nella fase esecutiva, le tariffe nei servizi di ingegneria e architettura, il lavori in house, il contenzioso, ing. Leonardo Miconi (ANAC), Le problematiche in corso nel subentro tra nuovo e vecchio, la mancanza di un periodo transitorio, le correzioni in arrivo, la riduzione delle stazioni appaltanti, arch. Marco Agliata, Le problematiche per i progettisti, nomina ruolo e compiti del RUP, cenni al settore beni culturali. Seguiranno il dibattito e le conclusioni.