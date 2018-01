Gas di scarico su scimmie ed umani. Maullu(FI): “Condotta esecrabile, finora condanne troppo tenui” 

Agenpress – “Ciò che sta accadendo in Germania è davvero scandaloso: secondo alcuni quotidiani, diversi colossi tedeschi avrebbero testato i gas di scarico delle autovetture diesel non soltanto sugli animali, ma perfino su alcuni esseri umani. Si tratta di una condotta davvero sconcertante, e mi stupisco che le dichiarazioni di condanna siano state così tenui. In ogni caso, da questo momento l’Italia non accetterà nessuna lezione di moralità dalla Germania, specialmente dopo le polemiche successive al Dieselgate a tutte le loro conseguenze. È ora di finirla con questa intollerabile ritrosia: ciò che è successo in Germania è esecrabile, ed è perfino passibile di una condanna da parte dell’Unione Europea. A meno che non si nutra qualche timore nel colpire duramente uno dei pilastri dell’asse franco-tedesco, gli orribili sperimenti della Germania andrebbero puniti il più severamente possibile”.

Lo ha detto l’On. Stefano Maullu, europarlamentare Forza Italia