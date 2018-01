Hong Kong . Chiudiamo l’Isola dell’Avorio! Elefanti a rischio estinzione

Agenpress – A Hong Kong c’è stato da poco il più grande sequestro di avorio degli ultimi 30 anni: 1000 elefanti sono stati uccisi per quel carico di zanne, solo per farne soprammobili e collanine.

Hong Kong oggi è “l’Isola dell’Avorio” — un mercato in continua crescita dei corpi degli elefanti fatti a pezzi. E finché sarà legale, sarà impossibile fermare il massacro degli elefanti in tutto il mondo. A questo ritmo verranno letteralmente spazzati via dalla faccia della Terra.

Il governo locale ha finalmente annunciato di volerlo vietare, ma la potente lobby dell’avorio sta scatenando l’inferno. La nostra comunità ha la forza per rispondere alle loro assurde argomentazioni e dare al governo l’appoggio di cui ha bisogno, ma serve la partecipazione di tutti noi.

Il voto è tra 48 ore! Lanciamo ora un’enorme campagna mondiale per salvare gli elefanti, poi inonderemo Hong Kong, i suoi media e i suoi politici con il nostro appello. Aggiungi il tuo nome e condividi ovunque — facciamo chiudere “l’Isola dell’Avorio”!

Hong Kong — basta commercio di avorio!

La nostra comunità ha già avuto un ruolo centrale nella battaglia per salvare gli elefanti dall’estinzione. Ora perfino la Cina sta chiudendo il suo mercato dell’avorio, il più grande al mondo.

Ma per essere efficace, il divieto deve essere globale. Finché sarà legale a Hong Kong, ai commercianti cinesi basterà farsi una gita oltre confine per comprarlo — ora sono già il 90% dei compratori.

Possiamo chiudere il mercato di Hong Kong — c’è già una reale volontà politica di farlo, ora dobbiamo dimostrare a politici e istituzioni locali l’enorme supporto globale al bando.

Fino a pochi decenni fa c’erano 25 milioni di elefanti in Africa. Ne rimangono 400mila, e ogni 15 minuti ne viene ucciso uno. È assurdo e drammatico al tempo stesso. Ma ora possiamo contribuire a mettere fine a questo massacro. Unisciti e condividi la campagna:

È una battaglia contro il tempo. Il nostro movimento ha appena lanciato un’incredibile raccolta fondi per trovare le prove necessarie che il commercio europeo dell’avorio sta alimentando il mercato nero. Ma se non continuiamo a fare di tutto per salvare gli elefanti, potremmo diventare l’ultima generazione ad averli conosciuti. Dipende da noi non far sparire queste magnifiche creature.

