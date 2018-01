Di Maio: “Vi presento una squadra di super competenti”. Si ritira ammiraglio Veri, già eletto con il Pd

Agenpress – Luigi di Maio “fa i nomi” dei propri candidati e li schiera nei diversi collegi e lui stesso sarà candidato nel proprio territorio di origine, quel collegio uninominale di Acerra, in provincia di Napoli che include anche Pomigliano d’Arco, la sua città, oltre che nel proporzionale.

“Inizia una nuova era. Quella dei cittadini nelle Istituzioni e al governo del Paese. Con noi c’è il meglio d’Italia. Per qualcuno fare le liste è stata un’esperienza devastante, per me è stato entusiasmante”.

“Oggi è un giorno d’orgoglio e felicità. Il nostro obiettivo è dare all’Italia il miglior gruppo parlamentare che abbia mai avuto. Oggi vi presento un gruppo di supercompetenti che incarnano testa e cuore”, ha detto il capo politico aprendo la conferenza stampa.

“Non sono semplicemente persone competenti, ma super competenti. Sono cittadini che hanno una storia, che hanno portato avanti delle battaglie per il loro territorio. Sono professionisti, imprenditori, professori, campioni dello sport e del sociale, medici, rappresentanti di associazioni, militari, giornalisti, ricercatori. Il meglio dell’Italia. La rappresentano nella sua interezza”.

Si è ritirato Rinaldo Veri, ammiraglio, ex comandante delle Forze navali della Nato. “Non ero al corrente della regola che impedisce a chi ha già una carica elettiva di potersi candidare. Proprio per questo non avevo ritenuto necessario informare Luigi Di Maio”. Veri è consigliere comunale a Ortona, in provincia di Chieti, ed è stato eletto con una lista civica di centrosinistra. Sarà sostituito dalla deputata uscente Carla Ruocco.

Salvatore Caiata, presidente del Potenza Calcio.

Vincenzo Zoccano, presidente del Forum italiano sulla disabilità.

Maria Domenica Castellone, ricercatrice Cnr a Napoli. Ha lavorato anche in Finlandia e Stati Uniti, candidata al Senato nel collegio di Giuliano.

Mauro Coltorti, professore ordinario alla facoltà di Scienze ambientali a Siena.

Cinzia Boniatti, sociologa e candidata al collegio di Rovereto al Senato.

Paola Giannetakis, professoressa straordinaria di criminologia.

Gino Di Manci, ha partecipato al primo trapianto di cuore nell’uomo, candidato alla Camera nel collegio di Foligno.

Mauro Vaglio, presidente del Consiglio dell’ordine degli avvocati di Roma e consigliere della Camera di commercio di Roma, candidato al collegio di Roma Portuense.

Andrea Mura, velista di fama internazionale candidato nel collegio di Cagliari.

Ezio Roi, ex magistrato della Corte d’Appello di Bologna.

Francesca Tizi, ricercatrice di Diritto processuale civile all’Università di Perugia.

Pierpaolo Sileri, ricercatore e medico all’Università di Roma Tor Vergata. Dalle sue denunce è partita l’inchiesta sul rettore.

Patti Labate, ricercatrice che si occupa di economia circolare.

Daniela Tisi, direttrice della Rete museale dei Sibillini.

Marco Nardin, presidente nazionale dei giovani imprenditori di Confartigianato di Venezia.

Paolo Biancone, docente di Economia aziendale dell’Università di Torino, candidato nel collegio di Torino 3.

Margherita Corrado, referente del gruppo Fai di Crotone, protagonista nella battaglia contro la costruzione del villaggio turistico di punta Scifo, candidata nel collegio di Crotone-Corigliano.