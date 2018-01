Marevivo. On. Realacci. Esclusione dalle liste. Un vero peccato per l’ambiente

Agenpress – Marevivo pur ribandendo la sua neutralità ad ogni appartenenza politica, non può non esprimere il suo disappunto per l’esclusione dalle liste PD dell’On. Realacci.

«Siamo veramente dispiaciuti per la mancata candidatura di Ermete Realacci – dichiara Rosalba Giugni, Presidente di Marevivo – alle prossime elezioni politiche. Rispettiamo le decisioni che sono state prese dagli Organi del Partito democratico nella composizione delle liste, ma il prossimo Parlamento, ne siamo certi, avvertirà fortemente la assenza di un parlamentare competente e appassionato non solo sui temi della difesa e della salvaguardia dell’ambiente, ma anche dei diritti civili e sociali».

«Abbiamo condiviso con Realacci – continua la Presidente di Marevivo -, da parlamentare a Presidente della Commissione Ambiente della Camera, innumerevoli battaglie di civiltà con l’alto senso civile e la grande professionalità che solo un vero paladino dell’ambiente sa dimostrare. Non possiamo non ricordare le fortunate e modernissime iniziative per la repressione dei reati ambientali e la salvaguardia delle aree protette terrestri e marine fino alle ultime vittorie, nella recentissima legge 2018 di stabilità, sul divieto di impiego delle microplastiche nei cosmetici da risciacquo e di impiego di prodotti non biodegradabili per la fabbricazione dei bastoncini per la pulizia delle orecchie».

«Auspichiamo – ha concluso Rosalba Giugni – che l’impegno pubblico di Realacci non si concluda qui ma che nella prossima legislatura chiunque abbia responsabilità di Governo possa avere la capacità di far profitto delle sue profonde e indiscusse competenze».

Marevivo in questi giorni sta presentando le sue proposte in difesa dell’ambiente e del mare a tutti partiti politici come contributo e integrazione ai loro programmi elettorali.