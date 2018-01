Meloni. Si ai dazi, difendere i nostri prodotti. Boschi a Bolzano? In Toscana non la voterebbe nessuno

Agenpress – “Se non ci difendiamo dai prodotti che arrivano da altri Paesi i nostri imprenditori non saranno mai competitivi. Se Calenda dice che facciamo proposte ‘cretine’ è una buona notizia visto i provvedimenti che hanno fatto loro e adesso stanno andando a casa. Io non riesco a ricordare una proposta buona di questo governo”.

Lo afferma la leader di Fdi Giorgia Meloni ospite della trasmissione Mattino Cinque in onda su canale cinque parlando dell’ipotesi di mettere dazi sui prodotti. Idea criticata dal ministro dello sviluppo economico Calenda.

Sul decreto salva banche, “uno dei provvedimenti peggiori è stato il decreto che le ha salvate ed è per questo che la Boschi si candida a Bolzano, se lo facesse in Toscana la gente si metterebbe a ridere e non la vota nessuno. Non si può consentire alle banche di prestare milioni di euro a gente che non ha i requisiti solo perché sono amici degli amici. Quando ci sono amministratori delegati incapaci di gestire i soldi è giusto che i risparmiatori si possano rivalere su di loro. Noi poi vogliamo la lisa degli insolventi perché gli italiani hanno diritto di sapere a chi stanno pagando i debiti”.

Sulle liste “i partiti decidono molto sia sui i collegi che per il proporzionale. Io ho scelto le persone che se lo meritavano, persone conosciute sul territorio, nelle mie liste non ci sono grandi nomi, non penso che sia giusto questo ma persone che hanno costruito la loro credibilità con anni e anni di lavoro. Per fare politica devi studiare, devi essere competente, non basta solo essere onesti, quello io lo considero scontato”.