Agenpress. Il presidente della Regione siciliana, Nello Musumeci, in conferenza stampa al Teatro Massimo, poco prima della cerimonia di apertura di Palermo Capitale italiana della Cultura 2018 alla quale parteciperà anche il presidente del Consiglio, Paolo Gentiloni, e il ministro dei Beni culturali, Dario Franceschini, ha annunciato che “La Regione ha deciso di istituire, a valere sul fondo per le autonomie, un contributo di un milione di euro, oltre al milione riconosciuto dal bando, al Comune di Palermo e a tutti quei Comuni che nei prossimi anni dovessero conquistare titoli a livello nazionale e internazionale per una specifica caratteristica.

Penso ai Borghi, a eventuali competizioni per il miglior Barocco, per il miglior paesaggio, per il miglior patto di tradizione enogastronomica. Qui ci giochiamo la credibilità della nostra terra, tutto quello che potremo fare verrà fatto. Sono stato nella Valle dei Templi, mi dicevano che l’anno scorso hanno avuto 800 mila visitatori e ne erano contenti – ha aggiunto Musumeci -. Ma può un angolo così straordinario accontentarsi di 800 mila visitatori? La Valle dei Templi dovrebbe averne milioni… In Sicilia non abbiamo l’ambizione di guardare oltre, ci accontentiamo. Questa voglia di dover coniugare la rassegnazione all’egocentrismo dobbiamo superarla. Matera è diventata importante perche’ la gente del luogo ha assunto piena consapevolezza della rinascita di quel luogo: questa è la scommessa che dobbiamo vincere ovunque in Sicilia”.

Per questi motivi “La Regione siciliana non vuole restare spettatrice di fronte a un evento che è per Palermo riconoscimento ma anche straordinaria opportunità. Una prova generale perché il turismo culturale non si improvvisa”. E “A chi ci chiede se si mangia con la cultura noi dobbiamo rispondere sì, perché spendere sul fronte culturale non è mai un costo, è sempre un investimento e noi dovremmo trarre esempio da altre più fortunate reltà italiane straniere, noi abbiamo il dovere di giocarci tutte le carte di cui disponiamo”.