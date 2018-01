PD. Orlando contro Renzi. Candidati maggior parte renziani

Agenpress – Sulle liste “scelte non ne ho compiute e sono stato messo al corrente del luogo in cui ero candidato alle quattro del mattino, a riprova del fatto che, anche a proposito di quanto dicevo su Latorre, non c’è stata alcuna trattativa occulta”.

Lo ha detto il ministro Andrea Orlando. “Io ho detto il giorno dopo questa vicenda che non è il tempo delle polemiche: ora è giusto impegnarsi per la campagna elettorale. Invito gli esponenti della maggioranza a non negare l’evidenza e non tornare su questo punto, altrimenti dovremo tornarci anche noi. Affermare per esempio che il fatto che ci sia Siani vuol dire che non sono tutti renziani, non è fare torto alla minoranza ma all’intelligenza. Il fatto che uno su novecento e passa candidati non sia renziano non dimostra che non lo siano gli altri”.