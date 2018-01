Russiagate. Nbc. Si dimette il vice dell’Fbi, Andrew McCabe, più volte

Agenpress – Il vice direttore dell’Fbi Andrew McCabe ha rassegnato le sue dimissioni con effetto immediato. Il funzionario ha ricoperto per un breve periodo il ruolo di direttore ad interim dopo il siluramento di James Comey, licenziato da Trump a maggio dello scorso anno. La Nbc cita diverse fonti informate.

Con le dimissioni, McCabe anticipa l’uscita di scena che sarebbe avvenuta in primavera per il raggiungimento della pensione. Fino a metà marzo, in ogni caso, rimarrà dipendente del bureau fino a marzo il minimo della pensione per lasciare l’incarico dopo essere stato messo sulla graticola dai repubblicani per il suo ruolo unico nel Bureau quando si avviarono le indagini sul Russiagate.

McCabe si trovò alla guida dell’Fbi quando il 9 maggio il presidente Donald Trump licenziò a sorpresa il direttore James Comey, di cui era braccio destro, proprio perché l’Fbi stava cominciando ad accertare se le voci di ingerenze dei russi a favore dell’allora candidato repubblicano alle presidenziali e di contatti tra membri del suo staff e funzionari di Mosca, fossero vere. McCabe è una figura rispettata nell’Fbi tanto che quando ad agosto venne nominato da Trump il successore di Comey, Christopher Wray, questi non lo sostituì.

Il n.2 dell’Fbi era finito nel mirino del Grand Old Party (Gop) anche perché la moglie aveva corso per il Senato della Virginia nel 2015 per i partito democratico. I repubblicani sostennero che la moglie aveva ricevuto centinaia di migliaia di dollari di fondi da un alleato della famiglia Clinton, condizionando quindi la capacità di giudizio di McCabe durante l’inchiesta sul cosiddetto Emailgate.