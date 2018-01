Turchia. Riprende il processo al presidente di Amnesty: oltre 1 milione di persone chiede che torni in libertà

Agenpress – Oltre un milione di persone ha chiesto il rilascio di Taner Kilic, il presidente di Amnesty International Turchia, il cui processo riprenderà mercoledì 31 gennaio a Istanbul.

Taner Kilic, insieme ad altri 10 imputati deve rispondere dell’accusa di “terrorismo” in quello che può essere solo definito come un procedimento politicamente motivato con l’obiettivo di zittire le voci critiche all’interno della Turchia.

“Di fronte a schiaccianti prove della sua innocenza e a zero prove di eventuali reati, il rilascio di Taner Kilic è ampiamente dovuto. Il fatto che abbia trascorso quasi otto mesi in carcere la dice lunga sul funzionamento del sistema giudiziario turco e sulla feroce caccia a chi difende i diritti umani in corso in Turchia”, ha dichiarato Gauri van Gulik, direttrice per l’Europa di Amnesty International.

“L’udienza del 31 gennaio costituisce una nuova opportunità per porre fine a questa evidente ingiustizia e consentire a questo appassionato difensore dei diritti umani di tornare a casa e riprendere il suo fondamentale lavoro. Il tribunale deve assolvere Taner Kilic e gli altri 10 difensori dei diritti umani e porre fine a questa farsa una volta per tutte”, ha concluso van Gulik.