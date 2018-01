Centrodestra. Urso (Fratelli d’Italia). “In campo con Giorgia Meloni per i giovani e le imprese”

Agenpress – “Sono tornato in campo per contribuire alla rinascita di una destra di governo nel momento più difficile della storia della nostra Italia. Giorgia Meloni è riuscita nella difficile costruzione di una nuova casa dei patrioti, con la dedizione e la caparbietà che la contraddistinguono. In questi anni le sono stato sempre accanto nella sfida, anche nei momenti più difficili, coniugando l’impegno culturale e politico con l’attività lavorativa, in cui ciascuno di noi dovrebbe sempre misurarsi, accanto alle aziende e al lavoro italiano nel mondo.

Ora più che mai è necessario affermare nelle Istituzioni e nel Governo le ragioni del lavoro e delle imprese, dare una speranza ai più giovani, dare un futuro al paese”.

Adolfo Urso, esponente di Fratelli d’Italia, già ministro delegato al Commercio con l’estero e tra i fondatori di Alleanza Nazionale, annuncia così sulla sua pagina Facebook la sua candidatura al Senato con Fratelli d’Italia.

“Proprio per questo sarò candidato nelle due Regioni di frontiera per la sopravvivenza dell’Italia – si legge nel post -. In Veneto, dove sono nato e dove l’impresa italiana deve reagire, come sul Piave, nella battaglia della globalizzazione ed ha bisogno di uno Stato amico e non vessatorio che riduca tasse e burocrazia. In Sicilia dove sono cresciuto e dove la crisi economica è drammatica con i peggiori indici di povertà e disoccupazione d’Europa. Qui occorre restituire persino ai giovani la possibilità di credere in se stessi, la libertà dal bisogno”.