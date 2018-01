Agenpress. La Commissione banche si è conclusa come era iniziata: con un inciucio tra il Pd e Forza Italia per non farsi del male. A presiedere il tutto Casini, in attesa di raccogliere a Bologna il frutto di quanto seminato. D’altra parte le larghe intese sono il programma del futuro e allora meglio non perdere tempo.

Lo afferma Giovanni Paglia di Liberi e Uguali, componente della commissione di inchiesta sulle banche.