Elezioni: Savino (FI), onorata di essere capolista in Puglia

"Sono onorata e ringrazio fortemente il Presidente Berlusconi e i dirigenti nazionali e regionali di Forza Italia che hanno scelto me come capolista nella circoscrizione Puglia 2 per la Camera. E' un privilegio che mi spinge a moltiplicare gli sforzi per riportare il nostro movimento al successo che merita".

Lo afferma Elvira Savino, deputata pugliese di Forza Italia.

“Le testimonianze di sostegno e affetto che il Presidente Berlusconi sta riscuotendo in tutta Italia – continua Savino – davvero ci convincono che i risultati saranno per noi assai favorevoli. Le elezioni che ci aspettano il 4 marzo saranno un bivio cruciale fra chi come noi vuole riportare il Sud e l’Italia a crescere e prosperare contro i cinque stelle che vorrebbero impoverirla togliendo al nostro popolo ogni speranza di un futuro migliore. E siamo certi che gli Italiani faranno prevalere il buonsenso alla sterile protesta”.