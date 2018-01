Ema. Sen. Mandelli (FI). “Situazione grottesca, la Sede di Amsterdam non è pronta, e non ha i requisiti”

Agenpress – Riguardo il caso della sede EMA di Amsterdam, il Sen. Andrea Mandelli di Forza Italia, Presidente della Federazione degli Ordini dei farmacisti italiani, è intervenuto ai microfoni di Radio Cusano Campus nel corso del programma “Genetica Oggi” condotto da Andrea Lupoli.

“La sede di Amsterdam sicuramente non è pronta –ha dichiarato Mandelli-, non ha neanche le dimensioni per ospitare i funzionari che sovraintendono al prezioso lavoro che AIFA fa. Una situazione grottesca, forse qualche responsabilità qualcuno ce l’ha, se nel dossier fosse stato sottolineato che Amsterdam non ha neppure la sede pronta, la città non doveva nemmeno arrivare al sorteggio. Il Jolly di Milano era proprio questo, avere una sede già pronta e fruibile. Oltre al collegamento straordinario con gli aeroporti e a tanto altro c’era una marcia in più, la sede già pronta appunto”

“Il sorteggio non dovevamo farlo perché il candidato (Amsterdam) non ha il requisito, ma non un requisito banale, non ha il posto dove mettere le persone che fanno un importantissimo lavoro per la comunità dei cittadini, io non posso invitarla a cena se non ho una casa dove ospitarla. E’ chiaro che se c’è un farmaco innovativo che può aiutare me e la mia famiglia e si verifica un ritardo nella immissione al commercio, beh questo fa infuriare.”

“Questa è una cosa che deve prendere in mano il Premier, il Ministro della salute e quello dello sviluppo economico, il paese non può essere così maltrattato dall’Europa. Mi dispiace che siamo in campagna elettorale e il parlamento non può dare la giusta spinta.”