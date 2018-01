Etichette: Codacons annuncia battaglia legale se aziende adotteranno “semaforo” su alimenti

Agenpress. Il Codacons è pronto alla battaglia legale contro il possibile arrivo del “semaforo” sugli alimenti, un sistema di etichettatura che danneggia non solo il “Made in Italy” ma soprattutto i consumatori. Lo afferma l’associazione, commentando i dossier comunitari in tema di etichettatura.

Si tratta infatti di una evidente minaccia per i consumatori, che sarebbero sviati e condizionati nelle loro scelte economiche dalle indicazioni fuorvianti fornite dai colori rosso, giallo e verde delle etichette apposte sulle confezioni, assolutamente inadatte a fornire informazioni esaustive circa le caratteristiche nutrizionali del bene in vendita – spiega il Codacons – Contro i marchi alimentari che applicheranno il semaforo, l’associazione è pronta inoltre a lanciare una campagna di boicottaggio, spingendo i consumatori italiani a non acquistare i loro prodotti.