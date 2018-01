Flat tax. Berlusconi. Garantirà una vera crescita economica

Agenpress – “Uno dei punti fondamentali del nostro programma è meno tasse per famiglie e imprese. Ci riusciremo con l’introduzione della Flat Tax, un’unica aliquota al 23% per tutti, famiglie e imprese e si applicherà solo sopra i 12.000 euro”.

Lo afferma Silvio Berlusconi in un messaggio su facebook. “Garantirà una vera crescita economica, nuovi posti di lavoro e un rilancio degli investimenti pubblici e privati. Questa riforma avrà successo in tutti i paesi in cui è applicata. Chi critica questa riforma dicendo che non ci sono i soldi non ha capito che si trovano con la revisione degli studi di settore, con la chiusura dei contenziosi fiscali e con una forte riduzione dell’evasione e dell’elusione fiscale. Con l’introduzione della flat tax inoltre riusciremo a cancellare le tasse sulla prima auto, sulla prima casa, sulle donazioni e sulla successione”.