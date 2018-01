Forza Italia. De Girolamo. Onorata di servire i bolognesi, ma in Campania una “manina” muove le liste

Agenpress – “Sono onorata e felice di poter servire i bolognesi e gli imolesi in questa campagna elettorale. Il centrodestra unito e Forza Italia in Emilia possono vincere contro una sinistra divisa come non mai e 5 stelle non credibili. La vicenda surreale campana delle liste sbianchettate dalla notte alla mattina dà il senso del grave problema etico che esiste al sud e che dobbiamo affrontare. Agli Emiliani che credono in Forza Italia e nel centrodestra al governo dico semplicemente che sono al loro servizio da subito. Che voglio stringere un patto con loro. Dai temi agricoli che ho a cuore, alle politiche sul lavoro”.

Lo afferma Nunzia De Girolamo in una intervista esclusiva a Myrta Merlino su La7.

“E’ una storia molto strana e che non rispetta le indicazioni dell’unico grande capo e detentore dei voti nel mio partito, che si chiama Silvio Berlusconi, che insieme a Niccolò Ghedini, che ringrazio per lo straordinario lavoro svolto, mi aveva chiamato e garantito che io fossi prima. Purtroppo conoscendo certi metodi di alcune persone in Campania, sono sempre stata preoccupata per queste liste, anche visto quanto accaduto 5 anni fa con la fuga di Cosentino. La notte di domenica quindi chiamo il responsabile dell’organizzazione del partito Gregorio Fontana, e chiedo ulteriori garanzie, nonostante quelle già avute dai vertici. Volevo che verificasse visivamente se fossi prima, e nel collegio di Benevento la presenza di un coordinatore a me legato. Mi rassicura che è tutto a posto. La mattina seguente, cioè ieri a mezzogiorno, lo chiamo di nuovo per verificare la presenza di un consigliere regionale, Zinzi, uomo molto radicato nel territorio, anche lui fatto fuori. Sento quindi Fontana che è uomo precisissimo, andare nel panico. Dopo 5 minuti mi richiama e mi dice di correre al partito perché inspiegabilmente non sono più la prima della lista, ma la seconda. Quello che forse qualcuno non sa nel mio partito è che c’è sempre una manina che fa girare quelle liste, ed io l’avevo vista con i miei occhi”.