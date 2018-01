India. 28enne violenta una bambina di 8 mesi. Arrestato

Agenpress – E’ accaduto New Delhi, dove una bambina indiana di otto mesi è stata violentata da un cugino di 28 anni, che ha tentato di scappare ma è stato ritrovato dagli agenti ed arrestato dopo una piena confessione.

Lo riferisce oggi Ndtv. La bambina é ricoverata in rianimazione in un ospedale dopo un intervento chirurgico di tre ore.

L’equipe medica intervenuta per salvarle la vita ha dichiarato che la bimba era gravemente ferita quando è giunta ieri in ospedale e che ora dopo l’operazione le sue condizioni si sono stabilizzate. Il padre della bimba ha spiegato che lui, operaio, e la moglie, domestica, erano soliti lasciarla in custodia ai familiari quando dovevano recarsi in città per lavoro. Dopo brevi indagini la polizia ha concentrato la sua attenzione su un cugino che viveva in un appartamento nello stesso palazzo della famiglia della vittima.