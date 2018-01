Ecco la verità del topo che si fa la doccia. E’ sottoposto ad una grande sofferenza

Agenpress – Ha ricevuto migliaia di like, commenti e condivisioni il topo intento a farsi una doccia. Tutti lì, a chiedersi come mai il topino fosse così meticoloso nel lavarsi e assumesse dei comportamenti molto simili a quelli dell’uomo. In realtà sta cercando disperatamente di levarsi il sapone che qualcuno gli ha messo addosso.

“I movimenti sono piuttosto strani”, ha detto a Gizmodo Tuomas Aivelo, ricercatore di biologia all’Università di Helsinki in Finlandia. “Un topo non lo farebbe a meno che non ci sia qualcosa di cui davvero vuole liberarsi. Penso che sia insaponato dappertutto. Questo è probabilmente un problema per il topo. Vuole solo sbarazzarsi del sapone”.

Il video, caricato dal dj Josè Correa che ha affermato di essersi imbattuto casualmente nella scena (e che, secondo il Daily Mail avrebbe poi provato a bollare il filmato come ‘fake’), ha fatto il giro del mondo.

Non si tratta di un topo ma di un pacarana, una specie di roditore diffuso in Sudamerica e più grande del classico topo, senza coda e con il muso più pronunciato. Inoltre, un’altra caratteristica di questa specie è il suo essere in grado di stare in equilibrio su due zampe. Per quanto riguarda invece l’attività che sta svolgendo, è chiaro che nessun pacarana o topo che sia si lavi in quel modo: come gli altri roditori essi si puliscono leccandosi. Nel video si vede verosimilmente un pacarana che si cerca di pulire dal sapone che qualcuno gli ha buttato addosso.