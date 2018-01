Di Maio. Se primi faremo appello alle forze politiche. Cecchi? Chi ha votato per altri non è un appestato

Agenpress – Se il M5S arriverà primo senza la maggioranza assoluta “spetterà a noi muovere il primo appello”. Il M5S farà “un appello pubblico chiedendo alle altre forze politiche di ragionare sul programma di 20 punti, sarà un ragionamento sul programma e non sulle poltrone”.

Lo afferma il candidato premier M5S Luigi Di Maio a Unomattina, dove ha parlato anche dell’ex renziano Nicola Cecchi. “Per me non è appestato chi ha votato e conosciuto altre forze politiche. Se li conosci, poi li eviti”.

Sulle candidature esterne del M5S Di Maio ribadisce di “aver messo insieme le migliore risorse del Paese. “Ieri è stata presentata una super squadra ma si parla solo del passo indietro di uno”, prosegue Di Maio con riferimento al ritiro lampo dell’ammiraglio Veri, già eletto a Ortona.

Con Veri “c’è stato un imprevisto, spero di potermi avvalere delle sue competenze per il futuro”, spiega ancora Di Maio che tornando sulla “scrematura” fatta per i vincitori delle parlamentarie sottolinea: “l’importante è essere onesti intellettualmente per quello che si fa, è stata fatta con l’idea di dare ai cittadini la garanzia di portare in Parlamento persone che lavorino per loro e non per loro stessi”.

Di Maio dice anche “Si ai vaccini, l’obbligo deve esserci come nel resto d’Europa, è in discussione la forma del decreto Lorenzin e questo è contenuto anche nella proposta di legge Taverna”.